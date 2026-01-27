Français
Anglais
العربية
فلاحة

باجة: تزويد فلاحي مجاز الباب بـ60 طناً من مادة الأمونيتر

أكد معتمد مجاز الباب، مراد الماكني، في تصريح لمراسل “تونس الرقمية” بالجهة، أنه تم تزويد فلاحي معتمدية مجاز الباب بكمية جملية تقدّر بـ60 طناً من مادة الأمونيتر، وذلك في إطار الحرص على توفير هذه المادة الحيوية لمزارعي الحبوب وضمان حسن توزيعها.

وأوضح المعتمد أنه تم توزيع 30 طناً صباح يوم أمس، في حين تم توزيع 30 طناً ليلة أمس، مشيراً إلى أن عمليات التزود والتوزيع تخضع لرقابة دقيقة قصد تكريس الشفافية وضمان وصول المادة إلى مستحقيها.

وفي هذا السياق، تحوّل معتمد مجاز الباب ليلة امس الاثنين 26 جانفي 2026 لمعاينة إحدى عمليات التزود بمادة الأمونيتر، حيث اطلع على قائمة المنتفعين والكميات المخصصة لكل فلاح، مع اعتماد مبدأ العدالة في التوزيع وفق الحاجيات الفعلية، بغض النظر عن المساحات المزروعة.

كما تفقد معتمد مجاز الباب بطاقات المسلك وشهائد التزود المعمول بها، مؤكداً على ضرورة الالتزام بالتراتيب القانونية المنظمة لعملية التوزيع، مع إعطاء الأولوية لفلاحي معتمدية مجاز الباب.

 

وتندرج هذه المتابعة في إطار دعم القطاع الفلاحي وتأمين حاجيات الفلاحين في فترة حساسة من الموسم الزراعي

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

380
الأخبار

نجاح أمني كبير : تونس تشيد بيقظة و شجاعة قواتها المسلحة و الأمنية

349
الأخبار

سقوط سيارة في قناة بنزرت… و”أخطبوط” يفاجئ فرق الإنقاذ
331
الأخبار

عاجل: قضية رفع التجميد الأوروبي عن أموال مروان المبروك أمام القضاء التونسي من جديد
327
أخر الأخبار

واشنطن تلوّح بعملية «سريعة ونظيفة» ضد إيران وسط مناورات عسكرية مكثفة
308
الأخبار

الكشف عن هوية المدرّب الجديد للنجم الساحلي
293
الأخبار

سوسة: تدخلات مكثفة لمعالجة آثار التقلبات الجوية
288
أخر الأخبار

باجة : نقطة لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك وسط إقبال هام للمواطنين [فيديو]
275
الأخبار

عاصفة شتوية شديدة تضرب أمريكا.. وأكثر من 800 ألف متضرّر دون كهرباء
274
الأخبار

بن عروس: فتح تحقيق في وفاة غامضة لطبيبة أسنان عُثر على جثتها بمنزلها 
271
الأخبار

ولاية تونس : استئناف الدروس بالمدرسة الابتدائية بالبحر الأزرق 1 ابتداءً من الغد

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى