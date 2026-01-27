باجة: تزويد فلاحي مجاز الباب بـ60 طناً من مادة الأمونيتر

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكد معتمد مجاز الباب، مراد الماكني، في تصريح لمراسل “تونس الرقمية” بالجهة، أنه تم تزويد فلاحي معتمدية مجاز الباب بكمية جملية تقدّر بـ60 طناً من مادة الأمونيتر، وذلك في إطار الحرص على توفير هذه المادة الحيوية لمزارعي الحبوب وضمان حسن توزيعها.

وأوضح المعتمد أنه تم توزيع 30 طناً صباح يوم أمس، في حين تم توزيع 30 طناً ليلة أمس، مشيراً إلى أن عمليات التزود والتوزيع تخضع لرقابة دقيقة قصد تكريس الشفافية وضمان وصول المادة إلى مستحقيها.

وفي هذا السياق، تحوّل معتمد مجاز الباب ليلة امس الاثنين 26 جانفي 2026 لمعاينة إحدى عمليات التزود بمادة الأمونيتر، حيث اطلع على قائمة المنتفعين والكميات المخصصة لكل فلاح، مع اعتماد مبدأ العدالة في التوزيع وفق الحاجيات الفعلية، بغض النظر عن المساحات المزروعة.

كما تفقد معتمد مجاز الباب بطاقات المسلك وشهائد التزود المعمول بها، مؤكداً على ضرورة الالتزام بالتراتيب القانونية المنظمة لعملية التوزيع، مع إعطاء الأولوية لفلاحي معتمدية مجاز الباب.

وتندرج هذه المتابعة في إطار دعم القطاع الفلاحي وتأمين حاجيات الفلاحين في فترة حساسة من الموسم الزراعي

