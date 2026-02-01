باجة تسجّل نزول كميات هامة من الأمطار خلال 48 ساعة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

سجّلت ولاية باجة خلال الثماني والأربعين ساعة الأخيرة نزول كميات هامة من الأمطار، ما ساهم في تحسّن مستوى المياه وارتفاع منسوب سيول الأودية بعدد من المناطق.

وفي تصريح لـ تونس الرقمية، اليوم الأحد 1 فيفري 2026، أفاد شكري الدجبي ، رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بباجة، أنّ هذه التساقطات كان لها أثر إيجابي خاصة على الزراعات الكبرى، مبيّنًا أنّ الفلاحين استبشروا خيرًا بهذه الأمطار التي تزامنت مع فترة حرجة من الموسم الفلاحي.

وأضاف المصدر ذاته أنّ تحسّن الوضعية المائية من شأنه دعم المخزون المائي والتخفيف من حدّة نقص الأمطار الذي شهدته الجهة خلال الفترات السابقة.

وفي ما يلي كميات الأمطار المسجّلة خلال الأربع والعشرون ساعة الأخيرة :

قبلاط 17

تبرسق 52

عمدون 50.5

تيبار 37

نفزة 30

تستور 25

مجاز الباب 30

باجة ج 31

باجة ش 42.9

