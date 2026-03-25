باجة تعرض حلولًا مبتكرة لترشيد استهلاك المياه في الفلاحة

احتضنت ولاية باجة، اليوم الأربعاء 25 مارس 2026، تظاهرة تحسيسية بمناسبة اليوم الوطني للاقتصاد في الماء، تم خلالها تقديم نماذج وتجارب ناجحة في مجال ترشيد استعمال المياه في القطاع الفلاحي.

وتندرج هذه الفعالية، التي أقيمت بالمركب الثقافي تحت شعار “الماء والمساواة بين الجنسين”، في إطار تعزيز الوعي بأهمية حسن التصرف في الموارد المائية، خاصة في ظل التحديات المناخية الراهنة.

وشهدت التظاهرة عرض عدد من المبادرات المبتكرة، من بينها أنظمة الري الذكي التي طورتها مؤسسات بحثية وطنية، إلى جانب تجارب ميدانية لفلاحين ومجامع تنمية نجحوا في اعتماد تقنيات حديثة تساهم في تقليص استهلاك المياه وتحسين الإنتاجية.

المصدر: وات

