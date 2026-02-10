Français
Anglais
العربية
الأخبار

باجة : تعزيزات من الجيش و الحماية و الحرس و فرق مختصة في شاطئ كاب نيقرو بنفزة

باجة : تعزيزات من الجيش و الحماية و الحرس و فرق مختصة في شاطئ كاب نيقرو بنفزة

تتواصل لليوم الخامس على التوالي، صباح الثلاثاء 10 فيفري، عمليات البحث عن شاب فُقد أثره بشاطئ كاب نيڨرو التابع لمعتمدية نفزة، حيث تشهد المنطقة حملة تمشيط موسّعة تشارك فيها وحدات مختصة من الحماية المدنية، إلى جانب عناصر من الجيش الوطني والحرس البحري.

و قد تم تعزيز جهود البحث بمشاركة أعوان الغابات وعمال الحضائر، إضافة إلى متطوعين من الهلال الأحمر التونسي، مع تسخير إمكانيات لوجستية هامة شملت زوارق بحرية وطائرة دون طيار، فضلاً عن فرق غوص متخصصة.

و شملت عمليات التمشيط مساحات واسعة من الشريط الساحلي والمياه المحاذية، في إطار مواصلة المساعي للعثور على الشاب المفقود منذ ليلة الخميس الماضي.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

354
الأخبار

رسمي : ماهر الكنزاري يغادر الترجي

342
الأخبار

والي صفاقس يعلن انطلاق برنامج شامل لصيانة الطرقات و يطّلع على تقدّم مشاريع بلدية بالمدينة
330
الأخبار

بقلم مرشد السماوي : تونس و الجزائر قلب واحد مصير واحد تاريخ واحد ومستقبل مشترك يستمد قوته من وحدتنا و تضامننا..
312
اقتصاد وأعمال

الجزائر من كبار ممولي البنك الإفريقي للتنمية… و قد تستفيد من ذلك : تبون يلمّح إلى قرض بقيمة 3 مليارات دولار
297
أخر الأخبار

ما تخفيه تسريبات إبستين من شذوذ أخلاقي و قيمي: طارق السّعيدي يقدّم قراءة سوسيولوجية لممارسات النخبة المتحكمة في العالم [فيديو]
297
الأخبار

المنستير: وفاة تلميذ وإصابة آخر في حادثة اعتداء بسلاح أبيض
285
الأخبار

كريستيان براكوني يشرف وقتيا على تدريب الترجي
270
الأخبار

صفاقس : انطلاق الحملة الوطنية لتلقيح الحيوانات لسنة 2026
265
الأخبار

تقلبات جوية وأمطار غزيرة: المرصد الوطني لسلامة المرور يدعو إلى أقصى درجات الحيطة والحذر
264
أخر الأخبار

باجة: وصول طائرة هليكوبتر.. وتواصل عمليات البحث عن شاب مفقود بشاطئ كاب نيقرو (فيديو)

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى