باجة : تعزيزات من الجيش و الحماية و الحرس و فرق مختصة في شاطئ كاب نيقرو بنفزة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تتواصل لليوم الخامس على التوالي، صباح الثلاثاء 10 فيفري، عمليات البحث عن شاب فُقد أثره بشاطئ كاب نيڨرو التابع لمعتمدية نفزة، حيث تشهد المنطقة حملة تمشيط موسّعة تشارك فيها وحدات مختصة من الحماية المدنية، إلى جانب عناصر من الجيش الوطني والحرس البحري.

و قد تم تعزيز جهود البحث بمشاركة أعوان الغابات وعمال الحضائر، إضافة إلى متطوعين من الهلال الأحمر التونسي، مع تسخير إمكانيات لوجستية هامة شملت زوارق بحرية وطائرة دون طيار، فضلاً عن فرق غوص متخصصة.

و شملت عمليات التمشيط مساحات واسعة من الشريط الساحلي والمياه المحاذية، في إطار مواصلة المساعي للعثور على الشاب المفقود منذ ليلة الخميس الماضي.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



