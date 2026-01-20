باجة : تعليق الدروس بسبب الأحوال الجوية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها بولاية باجة اليوم الثلاثاء عن تعليق الدروس في جميع المؤسسات التربوية العمومية والخاصة ابتداءً من الساعة منتصف النهار، وذلك بسبب الأحوال الجوية الاستثنائية.

وأكدت اللجنة الجهوية أنها تبقى في حالة انعقاد دائم وجاهزة لأي تدخل عاجل لمواجهة أي طارئ قد ينجم عن هذه الظروف.

ودعت المواطنين إلى توخي الحذر في كل الأوقات، وتجنب المجازفة، والابتعاد عن مجاري الأودية حفاظاً على سلامته.

