Français
Anglais
العربية
تعليم

باجة: تعليق الدروس بعد الظهر في هذه المناطق بسبب التقلبات الجوية وتحذيرات من مخاطر الفيضانات

أعلنت ولاية باجة عن اتخاذ إجراءات استثنائية على خلفية التقلبات المناخية التي تشهدها الجهة، وذلك بناءً على النشرات التحذيرية الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي.

وفي هذا الإطار، قررت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة تعليق الدروس يوم الثلاثاء 31 مارس 2026 بداية من الساعة الواحدة بعد الظهر، وذلك بكافة المؤسسات التربوية العمومية والخاصة، إلى جانب مراكز التكوين المهني والمحاضن ورياض الأطفال ومراكز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بمعتمديتي نفزة وعمدون.

ودعت اللجنة كافة المواطنين إلى توخي الحذر والابتعاد عن مجاري الأودية وتفادي المجازفة، مع الالتزام بتوصيات الجهات المختصة واتخاذ إجراءات الوقاية اللازمة.

كما أكدت أن اللجان المحلية ستبقى في حالة انعقاد دائم، مع جاهزية كاملة للتدخل الفوري عند الضرورة، تحسبًا لأي طارئ قد ينجم عن سوء الأحوال الجوية.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى