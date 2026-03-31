باجة: تعليق الدروس بعد الظهر في هذه المناطق بسبب التقلبات الجوية وتحذيرات من مخاطر الفيضانات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت ولاية باجة عن اتخاذ إجراءات استثنائية على خلفية التقلبات المناخية التي تشهدها الجهة، وذلك بناءً على النشرات التحذيرية الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي.

وفي هذا الإطار، قررت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة تعليق الدروس يوم الثلاثاء 31 مارس 2026 بداية من الساعة الواحدة بعد الظهر، وذلك بكافة المؤسسات التربوية العمومية والخاصة، إلى جانب مراكز التكوين المهني والمحاضن ورياض الأطفال ومراكز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بمعتمديتي نفزة وعمدون.

ودعت اللجنة كافة المواطنين إلى توخي الحذر والابتعاد عن مجاري الأودية وتفادي المجازفة، مع الالتزام بتوصيات الجهات المختصة واتخاذ إجراءات الوقاية اللازمة.

كما أكدت أن اللجان المحلية ستبقى في حالة انعقاد دائم، مع جاهزية كاملة للتدخل الفوري عند الضرورة، تحسبًا لأي طارئ قد ينجم عن سوء الأحوال الجوية.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



