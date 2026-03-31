باجة: تعليق الدروس بمعتمديتي نفزة وعمدون بسبب التقلبات الجوية

أعلنت ولاية باجة، اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026، عن تعليق الدروس بعد الزوال بكافة المؤسسات التربوية العمومية والخاصة بمعتمديتي نفزة وعمدون، وذلك على خلفية التقلبات المناخية التي تشهدها الجهة.

ويأتي هذا القرار، وفق بلاغ صادر عن الولاية، تبعًا للتحذيرات الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، وفي إطار الحرص على تفادي المخاطر المحتملة وحماية التلاميذ والإطار التربوي.

وأوضح البلاغ أن تعليق الدروس ينطلق بداية من الساعة الواحدة بعد الظهر من يوم الثلاثاء 31 مارس 2026، ويشمل جميع المؤسسات التربوية العمومية والخاصة، إضافة إلى مؤسسات ومراكز التكوين المهني، والمحاضن ورياض الأطفال، وكذلك مراكز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بمعتمديتي نفزة وعمدون.

ودعت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية باجة كافة المواطنين إلى ملازمة الحذر، وتجنب المجازفة خاصة بالقرب من الأودية ومجاري المياه، مع ضرورة الالتزام بتوجيهات المصالح المختصة وتفعيل إجراءات الوقاية الذاتية.

كما أكدت اللجنة أن اللجان المحلية ستبقى في حالة انعقاد دائم، مع جاهزيتها للتدخل الفوري عند حدوث أي طارئ.

