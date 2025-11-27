Français
باجة: تعليق الدروس في نفزة وعمدون بسبب سوء الأحوال الجوية وتواصل فيضان الأودية

أفاد المندوب الجهوي للتعليم بباجة، محمد فاروق العويشري، في تصريح لمراسل “تونس الرقمية” بالجهة، أنه تقرر تعليق الدروس بمعتمديتي نفزة وعمدون خلال الحصة المسائية ليوم الخميس.

وجاء هذا القرار على إثر اجتماع اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث بباجة، وذلك في ظل تواصل تدهور الأحوال الجوية بالجهة وتسجيل فيضان عدد من الأودية بعدة مناطق.

وأوضح العويشري أن التعليق يأتي في إطار ضمان سلامة التلاميذ والإطار التربوي، مؤكداً متابعة الوضع لحظة بلحظة واتخاذ كل الإجراءات الضرورية في حال تواصل التقلبات الجوية.

