باجة: تقدّم موسم جني الرمان والصابة في حدود 12 ألف طن [فيديو]

يشهد موسم جني الرمان بولاية باجة، وتحديدًا بمعتمدية تستور، تقدّمًا ملحوظًا خلال السنة الحالية، وفق ما أكّده البحري الفرياني رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة بتستور.

وأوضح الفرياني في تصريح لمراسل “تونس الرقمية” بباجة أنّ الرمان يُعد من المنتوجات الفلاحية الحسّاسة، إذ تتأثر كميات إنتاجه من موسم إلى آخر تبعًا للظروف المناخية، مشيرًا إلى أنّ صابة هذا العام تُسجّل تراجعًا مقارنة بالموسم المنقضي. وقدّر الكمية المتوقعة بحوالي 12 ألف طن في منطقة تستور، مقابل ما بين 14 و15 ألف طن خلال السنة الفارطة.

ورغم هذا الانخفاض، شدّد رئيس الاتحاد على أنّ الموسم الحالي يتميّز بجودة المنتوج، حيث يتمتّع الرمان بنضارة واضحة وطعم جيّد، وهو ما يعكس حرص الفلاحين بالجهة على العناية بالمحاصيل وتحسين جودتها.

وتُعدّ تستور من أبرز مناطق إنتاج الرمان في ولاية باجة، إذ يولي الفلاحون اهتمامًا خاصًا بمختلف مراحل الزراعة والجني، بما يضمن توفير منتوج عالي الجودة يستجيب لمتطلبات السوق المحلية ويفتح آفاقًا للتصدير.

