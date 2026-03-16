باجة : تكريم حرفيين في اليوم الوطني للصناعات التقليدية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أشرف صباح اليوم الإثنين 16 مارس 2026 والي باجة أحمد بن خراط على فعاليات الاحتفال الجهوي باليوم الوطني للصناعات التقليدية واللباس الوطني، وذلك بمقر الولاية بحضور المعتمد الأول والكاتب العام للولاية وعدد من المعتمدين والمندوبة الجهوية للصناعات التقليدية إلى جانب المديرين الجهويين وممثلي المنظمات الوطنية.

ويأتي تنظيم هذا الاحتفال في إطار تثمين الموروث الحضاري والهوية الوطنية ودعم قطاع الصناعات التقليدية باعتباره رافداً أساسياً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومصدراً مهماً للتشغيل والمحافظة على الحرف التراثية الأصيلة.

وتضمن البرنامج عرضاً لمنتوجات الحرفيين المتوجين في المسابقتين الجهوية والوطنية، حيث شملت المعروضات نماذج متميزة في مجالات المفروشات والنجارة التقليدية، عكست ثراء المخزون الثقافي الذي تزخر به الجهة وإبداع حرفييها في الحفاظ على جودة المنتوج وأصالته.

وأكد الوالي بالمناسبة حرص السلط الجهوية على دعم قطاع الصناعات التقليدية والترويج له لما يوفره من فرص لتنشيط الدورة الاقتصادية والسياحية، داعياً الشباب إلى الإقبال على تعلم الحرف التقليدية وتطويرها بما يواكب متطلبات العصر مع المحافظة على أصالتها.

واختُتمت التظاهرة بتكريم عدد من الحرفيين المتميزين، من بينهم كريم بن عيش في اختصاص النجارة التقليدية وزكية مديني في اختصاص المفروشات المرقومة وصناعة الكليم، حيث تم تسليمهم شهائد تقدير وجوائز تشجيعية تقديراً لما قدموه من إبداع في الحفاظ على الحرف التقليدية وتطويرها.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



