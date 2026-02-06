Français
باجة : تواصل عمليات البحث عن شاب مفقود بشاطئ كاب نيكرو بنفزة

تتواصل اليوم الجمعة 6 فيفري 2026، بشاطئ كاب نيكرو الصخري بمعتمدية نفزة من ولاية باجة، عمليات البحث عن شاب يبلغ من العمر حوالي 20 سنة، بعد اختفائه منذ يوم أمس في مياه البحر.

و في تفاصيل الحادثة، أفاد مراسل تونس الرقمية بباجة أنّ الشاب كان قد تحوّل يوم أمس في رحلة صيد رفقة والده إلى الشاطئ المذكور، قبل أن يختفي عن أنظار والده في ظروف لا تزال غامضة. ورغم محاولات البحث الأولية، لم يتم العثور عليه، ليقع إثر ذلك إعلام مصالح الحماية المدنية وبقية الوحدات الأمنية.

و قد تحوّلت على عين المكان فرق الحماية المدنية والحرس الوطني، حيث انطلقت عمليات تمشيط مكثفة ما تزال متواصلة إلى حدّ اليوم، بمشاركة مختلف الوحدات المختصة. كما تم تسخير عدد من التجهيزات والوسائل التقنية، من بينها طائرة دون طيار (درون)، في محاولة لتوسيع دائرة البحث والعثور على الشاب المفقود.

