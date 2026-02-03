Français
فلاحة

باجة: توظيف التراث الأثري للترويج لزيت الزيتون التونسي (فيديو)

تحتضن ولاية باجة غدًا الأربعاء يومًا ترويجيًا لزيت الزيتون بالموقع الأثري بدقة من معتمدية طبرقة، وذلك في إطار البرنامج الوطني لدعم الترويج لزيت الزيتون التونسي.

وفي تصريح لمراسل تونس الرقمية بباجة ، أفاد رضا الحنبلي المندوب الجهوي للسياحة بباجة أن هذا اليوم الترويجي تنظمه المندوبية الجهوية للسياحة بالجهة لفائدة زوار الموقع الأثري، من التونسيين والأجانب على حدّ سواء.

وأوضح الحنبلي أنه تم التنسيق مع عدد من وكالات الأسفار لضمان حضور سياح أجانب، قصد التعريف بالخصوصيات والمميزات التي يتمتع بها زيت الزيتون بالجهة، إلى جانب إبراز مكانة زيت الزيتون التونسي بصفة عامة باعتباره منتوجًا استراتيجيًا ورافدًا هامًا من روافد الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن تنظيم هذا اليوم يندرج ضمن السعي إلى ربط السياحة بالمنتوجات المحلية وتثمين التراث الثقافي والفلاحي للجهة، بما يساهم في مزيد إشعاع ولاية باجة كوجهة سياحية وثقافية متميزة.

