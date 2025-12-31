باجة : حملات أمنية مكثفة تزامنًا مع رأس السنة الإدارية الجديدة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تزامنًا مع حلول رأس السنة الإدارية الجديدة، انتظمت مساء اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025 حملات أمنية مكثفة ودوريات مشتركة شملت مختلف مناطق ولاية باجة ومداخلها، بمشاركة الوحدات الأمنية والحرس الوطني والجيش الوطني، وذلك في إطار تأمين الجهة وضمان سلامة المواطنين.

وفي السياق ذاته، تم تنظيم حملات تحسيسية مشتركة بين الحرس الوطني والهلال الأحمر التونسي على مستوى مفترق مدينة باجة، حيث جرى حثّ مستعملي الطريق على توخّي الحذر والالتزام بقواعد السلامة المرورية، خاصة مع تزايد حركة المرور تزامنًا مع عودة المسافرين إلى منازلهم.

وأكدت صابرين الباجي، نائب رئيس الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بباجة، في تصريح لمراسل تونس الرقمية بباجة ، أن هذه الحملات تندرج ضمن مجهودات مشتركة تهدف إلى الحدّ من الحوادث المرورية وتأمين تنقل المواطنين خلال هذه الفترة.

