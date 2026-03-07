باجة : حملات لتقصي أمراض السكري وضغط الدم والغدة الدرقية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أفاد المدير الجهوي للصحة بباجة، منير الجبالي، في تصريح لمراسل تونس الرقمية، أنه تم اليوم السبت تنظيم حملات تحسيسية وصحية لفائدة المواطنين بالمستشفى الجهوي بباجة وخلال كل نهاية أسبوع من شهر رمضان.

وأوضح الجبالي أن هذه المبادرات ستشمل عمليات تقصٍ مجانية لعدد من الأمراض، من بينها داء السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض الغدة الدرقية، خاصة في ظل انتشار بعض أمراض الغدة الدرقية بمناطق الشمال الغربي. وستنتظم هذه الحملات بمقر العيادات الخارجية انطلاقاً من الساعة التاسعة صباحاً.

وأضاف أن هذه الأنشطة تندرج ضمن برنامج وطني أذن بتنفيذه وزير الصحة مصطفى الفرجاني في إطار تنظيم فعاليات “رمضان الصحي”، على أن تشمل أيضاً مختلف معتمديات ولاية باجة عبر حملات توعية وتحسيس لفائدة المواطنين

