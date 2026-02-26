Français
باجة: حملات مُراقبة إقتصادية مُكثفة (فيديو)

أشرف اليوم الأربعاء 25 فيفري 2026 والي باجة أحمد بن خراط  على حملة للمراقبة الاقتصادية بنهج خالدين باشا المعروف بسوق باب زنايز، وذلك في إطار تكثيف الجهود للتصدي للتجاوزات وضمان احترام قواعد السلامة وجودة المنتوجات المعروضة.

وأوضح المدير الجهوي للتجارة بباجة عماد صنديد في تصريح لـتونس الرقمية أن هذه الحملة تم تنفيذها بالتنسيق بين فرق المراقبة الاقتصادية والهيئة الوطنية للسلامة الغذائية، إلى جانب مختلف الوحدات الأمنية.

وشملت الحملة القيام بعدد من الزيارات الميدانية لمحلات بيع اللحوم والخضر والغلال، إضافة إلى محلات الحلويات التقليدية على غرار “المخارق” و”الزلابية”، حيث تم التثبت من مدى احترام شروط حفظ المواد الغذائية والتقيد بالتراتيب الجاري بها العمل.

وأسفرت هذه التحركات الرقابية عن تحرير جملة من المخالفات وتوجيه عدد من الإنذارات لبعض المخالفين، في إطار تطبيق القانون وحماية القدرة الشرائية للمواطن وضمان سلامته الغذائية.

وتندرج هذه الحملة ضمن سلسلة من العمليات الرقابية التي تشهدها أسواق ولاية باجة، خاصة مع تزايد الحركية التجارية خلال هذه الفترة.

تعليقات

مواضيع ذات صلة:

