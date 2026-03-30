باجة: حملات نظافة مكثفة ورفع أطنان من الفضلات وفضلات البناء (فيديو)

انطلقت مؤخراً بعدد من معتمديات ولاية باجة حملات نظافة مكثفة استهدفت تنظيف الطرقات الرئيسية والأحياء السكنية إضافة إلى حواشي الطرقات السيارة، وذلك تحت إشراف الكاتب العام لولاية باجة وبمتابعة من والي الجهة، في إطار مواصلة العمل على الرفع من مؤشرات النظافة بكافة المعتمديات.

ووفق ما أفاد به مراسل تونس الرقمية بباجة، فقد شارك في هذه الحملات عدد هام من أعوان النظافة بمختلف البلديات، إلى جانب فرق التجهيز، ومساهمة عدد من مكونات المجتمع المدني، فضلاً عن مشاركة الكشافة التونسية والهلال الأحمر التونسي.

وقد شملت هذه المبادرات تنفيذ عمليات تنظيف واسعة ورفع الفضلات بمختلف أنواعها، في مسعى لتحسين المحيط البيئي وتعزيز جمالية المدن والمناطق السكنية.

وتأتي هذه الحملات في إطار تنفيذ التوصيات الصادرة عن قيس سعيّد خلال اجتماعه الأخير يوم 27 مارس بقصر قرطاج مع خالد النوري، حيث شدد رئيس الجمهورية على ضرورة تكثيف جهود رفع الفضلات بمختلف أنواعها في كامل تراب الجمهورية وتحسين نظافة المدن والفضاءات العامة.

