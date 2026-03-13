باجة : حملة تحسيسية لمستعملي الطريق بمناسبة اقتراب عيد الفطر

نُظّمت مساء الجمعة 13 مارس 2026 حملة تحسيسية توعوية لفائدة مستعملي الطريق بمدخل مدينة باجة، وتحديداً على مستوى منطقة “قلب اللارج”، وذلك بمبادرة من الهلال الأحمر التونسي وبالتعاون مع الفرع الإقليمي للشمال الغربي لـ المرصد الوطني لسلامة المرور وبالتنسيق مع وحدات الحرس الوطني التونسي.

وتهدف هذه الحملة إلى توعية السائقين ومستعملي الطريق بضرورة احترام قواعد الجولان والتقيّد بإشارات المرور، خاصة مع اقتراب فترة تشهد عادة كثافة في حركة المرور تزامناً مع الاستعداد للاحتفال بـ عيد الفطر.

وخلال هذه المبادرة، قدّم المنظمون جملة من الإرشادات والنصائح والتوصيات للسائقين بهدف تعزيز ثقافة السلامة المرورية والحد من حوادث الطرقات.

من جهتها، أفادت إشراق الغانمي، ممثلة عن الهيئة الجهوية لـ الهلال الأحمر التونسي بـ باجة، في تصريح لتونس الرقمية، أنه تم على هامش هذه الحملة توزيع قوارير مياه وبعض التمور لفائدة عدد من مستعملي الطريق، وذلك تزامناً مع اقتراب موعد الإفطار

