باجة حملة توعية ضد العنف الموجه للمرأة في الطرقات

شارك الفرع الإقليمي للشمال الغربي اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 في حملة تحسيسية بعنوان “مكافحة العنف ضد المرأة في الفضاء المروري” بولاية باجة، تحت إشراف السيد المعتمد الأول والسيد مدير إقليم الحرس الوطني.

و حضر هذه الحملة عدد من المسؤولين المحليين و الأمنيين، من بينهم رئيس منطقة الحرس الوطني بباجة، و معتمدا باجة الشمالية و باجة الجنوبية، إضافة إلى أفراد حرس المرور و وحدات التدخل و الأمن العمومي، كما شاركت عمدتا باجة الشمالية و الجنوبية، إلى جانب الهلال الأحمر التونسي و فوج الكشّافة التونسية.

و تهدف هذه المبادرة إلى توعية المواطنين بأهمية حماية المرأة في الفضاء المروري و تعزيز الأمن و السلامة العامّة وفق ما نقله مراسل تونس الرقمية بالجهة.

