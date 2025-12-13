باجة : حملة فحص فني تسفر عن سحب بطاقات رمادية و تحرير مخالفات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

نفّذ الفرع الإقليمي للشمال الغرب ، حملة فحص فني عرضية بولاية باجة، وذلك بالشراكة مع الوكالة الفنية للنقل البري و حرس مرور باجة، في إطار تعزيز السلامة المرورية و التأكد من جاهزية وسائل النقل.

و شملت الحملة مراقبة شاملة لمختلف العربات، حيث تم التثبت من الجاهزية الفنية و احترام شروط السلامة المعمول بها. وأسفرت العملية عن فحص 54 عربة، و سحب 3 بطاقات رمادية، إضافة إلى تحرير 12 مخالفة فحص فني.

و تندرج هذه الحملة ضمن الجهود المتواصلة للحد من المخاطر المرورية و تحسين مستوى السلامة على الطرقات، عبر تطبيق القوانين و التراتيب المنظمة لقطاع النقل.

