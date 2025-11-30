باجة : حملة نظافة و جهود متواصلة لتحسين المشهد الحضري و القضاء على النقاط السوداء

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في إطار العناية بالمحيط ودعم الجهود المبذولة للارتقاء بجودة الحياة الحضرية، أشرف والي باجة أحمد بن خراط على حملة نظافة واسعة بشارع محمد بن كحلة على مستوى السكة الحديدية، وذلك بحضور الكاتب العام للولاية، والكاتب العام لبلدية باجة، والمديرة المكلفة بالنظافة بالبلدية.

و شملت الحملة تنظيف محيط السكة الحديدية من الفضلات والأتربة، إضافة إلى رفع هياكل السيارات القديمة والمهمّلة، في خطوة تهدف إلى معالجة النقطة السوداء التي ظلّت تتكرر رغم التدخلات السابقة.

و تأتي هذه الجهود ضمن مقاربة شاملة لتحسين الوضع البيئي والقضاء على مظاهر التلوّث.

و دعا السيّد الوالي خلال الحملة إلى تكثيف الرقابة ورفع المخالفات ضدّ المتسببين في إلقاء الفضلات بالقرب من السكة، مؤكداً على دور التوعية والتحسيس في تعزيز ثقافة المحافظة على النظافة والحدّ من السلوكيات المضرّة بالبيئة.

