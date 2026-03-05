باجة: دعوة إلى اليقظة في حقول الحبوب بعد رصد أمراض فطرية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في إطار متابعة سير موسم الزراعات الكبرى بولاية باجة، دعت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجة مزارعي الحبوب إلى تكثيف مراقبة حقولهم والتدخل السريع عند الضرورة، وذلك إثر المعاينات الدورية التي تنجزها المصالح المختصة التابعة للمندوبية.

رصد أمراض فطرية في عدد من الحقول

وأفادت المندوبية بأن الجولات الميدانية التي تقوم بها فرقها الفنية لمتابعة الحالة الصحية لزراعات الحبوب، أفضت إلى ملاحظة ظهور بعض الأمراض الفطرية في عدد من الحقول، ما يستوجب مزيدًا من اليقظة والمتابعة المنتظمة للحد من انتشارها.

دعوة إلى التفقد الدوري والمعالجة عند الحاجة

وحثّت المندوبية الفلاحين على تفقد مزارعهم بصفة منتظمة، ومراقبة الوضع الصحي للزراعات، مع التدخل بالمداواة كلما اقتضت الحاجة، بهدف حماية المحاصيل والحفاظ على الإنتاج خلال الموسم الحالي.

تنسيق مع خلايا الإرشاد الفلاحي

كما شددت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجة على أهمية التنسيق مع خلايا الإرشاد الفلاحي الراجعة لها بالنظر، قصد الحصول على التوصيات والإرشادات الفنية اللازمة لضمان حسن التصرف في مثل هذه الوضعيات، وتفادي أي انعكاسات سلبية محتملة على مردودية الإنتاج.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



