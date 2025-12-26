Français
Anglais
العربية
فلاحة

باجة : رئيس مجلس نواب الشعب يفتتح مهرجان زيت الزيتون

أشرف صباح اليوم الجمعة 26 ديسمبر 2025 رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، رفقة والي باجة أحمد بن خراط، على افتتاح فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان زيت الزيتون بمدينة تبرسق من ولاية باجة.

ويتواصل المهرجان من 26 إلى 28 ديسمبر الجاري، بتنظيم من جمعية صيانة مدينة تبرسق، ويهدف إلى تثمين زيت الزيتون باعتباره من أهم المنتوجات الفلاحية بالجهة، ودعم الفلاحين والمنتجين المحليين، إضافة إلى التعريف بالموروث الاقتصادي والثقافي للمنطقة.

ويتضمن برنامج هذه الدورة عددا من السهرات والعروض الفنية المتنوعة، إلى جانب إحداث نقاط بيع مباشرة من المنتج إلى المستهلك لزيت الزيتون، بما يساهم في تشجيع الاستهلاك ودعم الاقتصاد المحلي وتقريب المنتوج من المواطنين.

ويُعدّ مهرجان زيت الزيتون بتبرسق موعدا سنويا بارزا يسعى إلى تعزيز الحركية الاقتصادية والثقافية بالجهة، وإبراز مكانتها كقطب هام في إنتاج زيت الزيتون على المستوى الجهوي والوطني.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

296
أخر الأخبار

الميداني الضاوي: تحديد سعر “الباز” لزيت الزيتون بـ 10 دينارات للكلغ الواحد لا يمكن أن يغطي كلفة الانتاج [فيديو]

291
اقتصاد وأعمال

المعدل السنوي للأجور لكل عامل في المؤسسات العمومية يُقدَّر بـ 45 ألف دينارًا (تقرير)
289
أخر الأخبار

جدل واسع إثر سقوط طائرة رئيس أركان الجيش الليبي… فريد العليبي يقدّم قراءة لحيثيات الحادثة [فيديو]
278
اقتصاد وأعمال

بقلم مرشد السماوي : تونس حاليا قبلة المستثمرين العرب الأجانب حقيقة مؤكدة و ليست دعاية مجانية 
278
الأخبار

الشرطة الإيطالية تُلقي القبض على زعيم مافيا هارب
272
الأخبار

ليبيا : شلل في قيادة الجيش… مصرع خمسة مسؤولين كبار في تحطّم طائرة بتركيا
268
أخر الأخبار

ما بعد إستقالة الطبوبي..من يُسير الإتحاد وما مآلات الإضراب العام والمؤتمر ؟ (فيديو)
268
أخر الأخبار

مشاريع طاقات بديلة لتوفير نفقات بـ‎ 160 مليون دينار سنويا
264
الأخبار

القصرين : الإطاحة بشبكة لترويج الأقراص المخدّرة و حجز قرابة 330 ألف قرص مخدّر
261
أخر الأخبار

سنة 2025 بالأرقام: أهم الإجراءات الاقتصادية المصادق عليها (تقرير)

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى