باجة : رئيس مجلس نواب الشعب يفتتح مهرجان زيت الزيتون

أشرف صباح اليوم الجمعة 26 ديسمبر 2025 رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، رفقة والي باجة أحمد بن خراط، على افتتاح فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان زيت الزيتون بمدينة تبرسق من ولاية باجة.

ويتواصل المهرجان من 26 إلى 28 ديسمبر الجاري، بتنظيم من جمعية صيانة مدينة تبرسق، ويهدف إلى تثمين زيت الزيتون باعتباره من أهم المنتوجات الفلاحية بالجهة، ودعم الفلاحين والمنتجين المحليين، إضافة إلى التعريف بالموروث الاقتصادي والثقافي للمنطقة.

ويتضمن برنامج هذه الدورة عددا من السهرات والعروض الفنية المتنوعة، إلى جانب إحداث نقاط بيع مباشرة من المنتج إلى المستهلك لزيت الزيتون، بما يساهم في تشجيع الاستهلاك ودعم الاقتصاد المحلي وتقريب المنتوج من المواطنين.

ويُعدّ مهرجان زيت الزيتون بتبرسق موعدا سنويا بارزا يسعى إلى تعزيز الحركية الاقتصادية والثقافية بالجهة، وإبراز مكانتها كقطب هام في إنتاج زيت الزيتون على المستوى الجهوي والوطني.

