باجة : زيت زيتون ‘توكابر’ يحصد ذهبية أفضل زيت في العالم للمرة العاشرة [فيديو]

حصد زيت الزيتون “توكابر” لضيعة بن إسماعيل بمنطقة توكابر من معتمدية مجاز الباب بولاية باجة، الميدالية الذهبية الممتازة (Extra Gold) لأفضل زيت زيتون بيولوجي في العالم، للمرة العاشرة على التوالي.

و جاء ذلك ضمن مسابقة دولية تنظمها وزارة الفلاحة الإيطالية بمشاركة عشرات الدول المنتجة لزيت الزيتون، من بينها إيطاليا و إسبانيا.

و تتضمن المسابقة منافسة الزيوت التي تُجنى في بداية موسم الحصاد، لما تتميز به من فوائد صحية و قيمة غذائية عالية و مذاق مميز.

و أفاد ماهر بن إسماعيل، أحد مالكي الضيعة في تصريح خاص لمراسل تونس الرقمية بباجة أن هذا التتويج يؤكد جودة زيت الزيتون التونسي و قدرته على المنافسة عالميًا.

