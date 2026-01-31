Français
Anglais
العربية
الأخبار

باجة : سقوط الأشجار و الأسلاك الكهربائية بسبب الرياح القوية و الأمطار [فيديو]

سجّلت عدّة مناطق من ولاية باجة، اليوم السبت 31 جانفي 2026، هبوب رياح قوية تزامنت مع نزول كميات هامّة من الأمطار، ما تسبّب في بعض الاضطرابات بعدد من المناطق.

و أفاد مراسل تونس الرقمية بباجة أنّ قوّة الرياح أدّت إلى سقوط عدد من الأشجار بكل من باجة الشمالية وباجة الجنوبية، وهو ما استوجب تدخّل السلط المعنية لفتح الطرقات المتضرّرة وإعادة حركة المرور إلى نسقها الطبيعي.

كما تسبّبت الرياح العاتية في سقوط بعض الأسلاك الكهربائية بعدد من الأحياء، ممّا تطلّب تدخّل الفرق المختصّة لمعالجة الوضع وتأمين سلامة المتساكنين.

و تأتي هذه التقلبات الجوية في إطار التغيّرات المناخية التي تشهدها الجهة، وسط دعوات للمواطنين إلى توخّي الحذر و الابتعاد عن مجاري الأودية و الأماكن الخطرة إلى حين استقرار الأحوال الجوية.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

414
أخر الأخبار

بنزرت: تسخير 120 عنصرًا من الهلال الأحمر للتدخل عند الطوارىء

322
أخر الأخبار

تكنولوجيا المعلومات في تونس: كم يتقاضى مطوّرو البرمجيات فعليًا في عام 2025 ؟
270
أخر الأخبار

فاجعة تبرسق: ترميم غير مكتمل لسور شُيّد سنة 2001 يُنهي حياة “يوسف”..الشنيتي تكشف التفاصيل (فيديو)
265
الأخبار

وزيرة العدل تعاين في باجة أشغال بناء مقر جديد لمحكمة الناحية بنفزة
262
أخر الأخبار

كرة اليد – كأس الأمم الأفريقية 2026: ما هي القناة والتوقيت لمشاهدة نهائي تونس ومصر ؟
251
أخر الأخبار

من بن عروس إلى نابل: حجز أكثر من طن من الموز المهرّب
251
الأخبار

ميركاتو : محمد العرعوري مدربا جديدا لمستقبل سليمان
246
الأخبار

باجة : غدًا تعليق الدروس بمعتمديتي عمدون و نفزة بسبب التقلبات الجوية
244
اقتصاد وأعمال

تونس : استثمار صناعي صينيي – إيطالي في المنستير بـ5 ملايين يورو ويوفّر 350 موطن شغل جديد
243
الأخبار

باجة : الهلال الأحمر يدعو المواطنين لتوخي الحذر بسبب التقلبات الجوية المنتظرة

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى