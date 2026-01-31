باجة : سقوط الأشجار و الأسلاك الكهربائية بسبب الرياح القوية و الأمطار [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

سجّلت عدّة مناطق من ولاية باجة، اليوم السبت 31 جانفي 2026، هبوب رياح قوية تزامنت مع نزول كميات هامّة من الأمطار، ما تسبّب في بعض الاضطرابات بعدد من المناطق.

و أفاد مراسل تونس الرقمية بباجة أنّ قوّة الرياح أدّت إلى سقوط عدد من الأشجار بكل من باجة الشمالية وباجة الجنوبية، وهو ما استوجب تدخّل السلط المعنية لفتح الطرقات المتضرّرة وإعادة حركة المرور إلى نسقها الطبيعي.

كما تسبّبت الرياح العاتية في سقوط بعض الأسلاك الكهربائية بعدد من الأحياء، ممّا تطلّب تدخّل الفرق المختصّة لمعالجة الوضع وتأمين سلامة المتساكنين.

و تأتي هذه التقلبات الجوية في إطار التغيّرات المناخية التي تشهدها الجهة، وسط دعوات للمواطنين إلى توخّي الحذر و الابتعاد عن مجاري الأودية و الأماكن الخطرة إلى حين استقرار الأحوال الجوية.

