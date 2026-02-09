باجة : قافلة صحية ناجحة تُؤمّن عمليات جراحية دقيقة لأكثر من 20 مريضًا مسنًّا

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

نظّم قسم أمراض العيون بالمستشفى الجهوي بباجة ، قافلة صحية تم خلالها إجراء عدد من العمليات الجراحية الدقيقة باستعمال أحدث التقنيات في مجال جراحة العيون، وذلك لفائدة أهالي ولاية باجة.

وشملت هذه القافلة عمليات زراعة العدسات وإزالة الماء الأبيض لفائدة 22 مريضًا من كبار السن الذين تفوق أعمارهم الستين سنة، في خطوة تهدف إلى تحسين جودة الرؤية والرفع من مستوى الخدمات الصحية المقدّمة لفائدة هذه الفئة العمرية.

وقد أُنجزت هذه العمليات بنجاح تحت إشراف فريق طبي استشفائي جامعي مختص في جراحة العيون من المستشفى الجهوي بباجة، وبمتابعة مباشرة من إدارة المؤسسة والإدارة الجهوية للصحة بباجة، في إطار الحرص على دعم العمل القاعدي وتقريب الخدمات الصحية المتخصصة من المواطنين.

