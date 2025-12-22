باجة : قافلة طبية في جراحة العيون .. تُمكّن عشرات المرضى من استعادة بصرهم

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

احتضن المستشفى المحلي بتستور قافلة طبية متخصّصة في جراحة العيون وزرع العدسات، نُظّمت بالشراكة مع نادي البصر وتحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة بباجة، وذلك في إطار دعم الخدمات الصحية وتقريب الاختصاصات الدقيقة من المواطنين.

وقد مكّنت هذه القافلة من فحص أكثر من 70 مريضًا، إلى جانب إجراء 30 عملية جراحية لزرع العدسات، تكلّلت جميعها بالنجاح، ما أسهم في تمكين عدد هام من المرضى من استعادة بصرهم وتحسين جودة حياتهم.

ويعود هذا النجاح إلى تضافر جهود الإطار الطبي وشبه الطبي والفنيين وأعوان المستشفى، الذين وفّروا الظروف الملائمة لإنجاح هذا اليوم الصحي، في تأكيد جديد على أهمية القوافل الطبية في دعم المنظومة الصحية وتعزيز الحق في العلاج، خاصة بالمناطق الداخلية.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



