Français
Anglais
العربية
صحة

باجة : قافلة طبية في جراحة العيون .. تُمكّن عشرات المرضى من استعادة بصرهم

باجة : قافلة طبية في جراحة العيون .. تُمكّن عشرات المرضى من استعادة بصرهم

احتضن المستشفى المحلي بتستور قافلة طبية متخصّصة في جراحة العيون وزرع العدسات، نُظّمت بالشراكة مع نادي البصر وتحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة بباجة، وذلك في إطار دعم الخدمات الصحية وتقريب الاختصاصات الدقيقة من المواطنين.

وقد مكّنت هذه القافلة من فحص أكثر من 70 مريضًا، إلى جانب إجراء 30 عملية جراحية لزرع العدسات، تكلّلت جميعها بالنجاح، ما أسهم في تمكين عدد هام من المرضى من استعادة بصرهم وتحسين جودة حياتهم.

ويعود هذا النجاح إلى تضافر جهود الإطار الطبي وشبه الطبي والفنيين وأعوان المستشفى، الذين وفّروا الظروف الملائمة لإنجاح هذا اليوم الصحي، في تأكيد جديد على أهمية القوافل الطبية في دعم المنظومة الصحية وتعزيز الحق في العلاج، خاصة بالمناطق الداخلية.

