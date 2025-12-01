باجة: قريباً.. تخصيص فضاء جديد للقضاء على الانتصاب الفوضوي بالمدينة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أدّى والي باجة، أحمد بن خراط ، زيارة ميدانية إلى الفضاء الذي تعتزم بلدية باجة تخصيصه كسوق بديل بهدف القضاء على ظاهرة الانتصاب الفوضوي بالمدينة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار متابعة تقدّم أشغال تهيئة هذا الفضاء، الذي تعمل البلدية على تجهيزه لاستيعاب الباعة وتنظيم نشاطهم في ظروف أفضل وفق ما نقله مراسل “تونس الرقمية” بباجة.

وخلال الزيارة، شدّد الوالي على ضرورة الإسراع في إنجاز المشروع وتسوية الوضعية العقارية للفضاء في أقرب الآجال، بما يضمن تقدّم الأشغال وفق البرنامج المرسوم.

كما دعا إلى أخذ متطلبات التنوير وتنظيم مداخل السوق بعين الاعتبار، بما يضمن حسن استغلال الفضاء الجديد، وتحسين انسيابية الحركة ورفع مستوى التنظيم داخل المنطقة.

ويُنتظر أن يساهم هذا المشروع في إنهاء حالة الفوضى التي تشهدها بعض النقاط التجارية بالمدينة، وتحسين ظروف العمل للباعة، إضافة إلى تحسين المشهد الحضري للمدينة.

