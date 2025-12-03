باجة: لجنة مُجابهة الكوارث ترفع جاهزيتها لمُواجهة التقلبات المناخية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

انعقدت صباح الثلاثاء 3 ديسمبر 2025 بمقر ولاية باجة جلسة اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، بإشراف الوالي أحمد بن خراط وبحضور مختلف الهياكل الأمنية والمحلية. وخصصت الجلسة لمتابعة جاهزية الجهة لموسم الشتاء 2025-2026 وما قد يصاحبه من أمطار وفيضانات.

وقد تم خلال الجلسة استعراض الخطة الجهوية للوقاية من مخاطر التقلبات المناخية، إضافة إلى تقييم تقدم أشغال تنظيف الأودية والقنوات والبالوعات، والاطلاع على جاهزية المعدات والفرق المحلية للتدخل السريع. كما تمّ التطرق إلى وضعية التزويد بالمواد الأساسية والمحروقات وقوارير الغاز، مع التأكيد على مراقبة الأسواق والتصدي للاحتكار.

وفي الجانب الاجتماعي، استعرضت اللجنة وضعية المخزون المتوفر من المساعدات الخاصة بموجة البرد، إلى جانب متابعة مراكز الإيواء وضمان جاهزيتها لاستقبال الحالات الطارئة.

كما تم التقييم الفني للسدود والطرقات والمسالك المعرضة لمخاطر الفيضانات مع الدعوة إلى تكثيف المعاينات الميدانية. ودعا والي الجهة إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الهياكل، ومضاعفة اليقظة خاصة في النقاط الزرقاء والمناطق القريبة من الأودية، مؤكداً الإبقاء على اللجنة في حالة انعقاد دائم استعداداً لأي طارئ مناخي.

