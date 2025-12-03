Français
Anglais
العربية
أخر الأخبار

باجة: لجنة مُجابهة الكوارث ترفع جاهزيتها لمُواجهة التقلبات المناخية

انعقدت صباح الثلاثاء 3 ديسمبر 2025 بمقر ولاية باجة جلسة اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، بإشراف الوالي أحمد بن خراط وبحضور مختلف الهياكل الأمنية والمحلية. وخصصت الجلسة لمتابعة جاهزية الجهة لموسم الشتاء 2025-2026 وما قد يصاحبه من أمطار وفيضانات.

وقد تم خلال الجلسة استعراض الخطة الجهوية للوقاية من مخاطر التقلبات المناخية، إضافة إلى تقييم تقدم أشغال تنظيف الأودية والقنوات والبالوعات، والاطلاع على جاهزية المعدات والفرق المحلية للتدخل السريع. كما تمّ التطرق إلى وضعية التزويد بالمواد الأساسية والمحروقات وقوارير الغاز، مع التأكيد على مراقبة الأسواق والتصدي للاحتكار.

وفي الجانب الاجتماعي، استعرضت اللجنة وضعية المخزون المتوفر من المساعدات الخاصة بموجة البرد، إلى جانب متابعة مراكز الإيواء وضمان جاهزيتها لاستقبال الحالات الطارئة.

كما تم التقييم الفني للسدود والطرقات والمسالك المعرضة لمخاطر الفيضانات مع الدعوة إلى تكثيف المعاينات الميدانية. ودعا والي الجهة إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الهياكل، ومضاعفة اليقظة خاصة في النقاط الزرقاء والمناطق القريبة من الأودية، مؤكداً الإبقاء على اللجنة في حالة انعقاد دائم استعداداً لأي طارئ مناخي.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

595
أخر الأخبار

بودربالة يرفع الجلسة العامة فجأة بسبب “عدم التطابق”.. عدد الأصوات يفوق عدد الحاضرين ! [فيديو]

358
الأخبار

تونس: ارتفاع قتلى حوادث الطرقات وشهر أوت 2025 يسجّل أعلى حصيلة شهرية منذ جويلية 2018
335
اقتصاد وأعمال

44 بالمائة منها قروض السكن: أكثرمن 30 مليار دينار قائم القروض الموظفة على الأفراد في تونس نهاية سبتمبر 2025
306
أخر الأخبار

وزيرة المالية تُحذّر : “قانون المالية لن يُطبق..إذا تواصلت الأمور على هذه الشاكلة” [فيديو]
300
الأخبار

نزار شيخ روحه رئيس الغرفة الوطنية للوكلاء العقاريين في ذمة الله
299
اقتصاد وأعمال

مشروع قانون المالية 2026 : المصادقة على مقترح فصل جديد يتعلّق بدعم الشركة الوطنية لعجين الحلفاء و الورق
291
اقتصاد وأعمال

توزر: هذا موعد تنظيم الدورة الثانية للصالون الدولي للسياحة الصحراوية والواحية
284
الأخبار

مدرب الجزائر يحذر من مفاجآت كأس العرب أمام السودان
283
الأخبار

فضيحة تهزّ الاتحاد الأوروبي: مداهمات وإيقافات تطال الجهاز الدبلوماسي وكلّية أوروبا
264
الأخبار

الكرة الطائرة – كأس التحدّي العربي: فوز رابع لتونس على حساب فلسطين

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى