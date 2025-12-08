باجة : مشروع ساحة 14 جانفي …الوالي يشدد على احترام الآجال و ضمان الجودة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أشرف والي باجة، أحمد بن خراط، على جلسة عمل خُصّصت لمتابعة تقدّم مشروع تهيئة ساحة 14 جانفي بمدينة باجة وخلال الجلسة، تم استعراض الوضعية الحالية للمشروع، حيث أُشير إلى وجود بطء ملحوظ في نسق الإنجاز رغم تجاوز مختلف الصعوبات الإدارية والفنية والأمنية التي واجهتها المقاولة في الفترة الماضية، وتوفير شروط المرافقة الضرورية لضمان سير الأشغال بصفة عادية.

و أكد الوالي أن مشروع تهيئة ساحة 14 جانفي يُعد من أهم المشاريع الحيوية بالجهة، باعتباره أحد أبرز الفضاءات المركزية في مدينة باجة وواجهة حضرية ينتظرها المواطنون، لما ستساهم به من تحسين لجودة الفضاء العام وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية، فضلاً عن توفير متنفس حضري لعموم المتساكنين.

و دعا الوالي المقاولة المكلّفة إلى استحثاث نسق العمل وتسريع وتيرة الإنجاز مع احترام المواصفات الفنية وضمان الجودة، مشدّدًا على ضرورة توفير الموارد البشرية واللوجستية اللازمة لتجاوز أي عراقيل قد تطرأ خلال المرحلة المقبلة.

كما حثّ جميع المصالح المتداخلة على مزيد التنسيق والمتابعة اليومية لضمان تقدّم الأشغال في أفضل الظروف، حتى تتمكّن الجهة من استغلال هذا الفضاء في أقرب الآجال بما يساهم في تحسين الصورة الجمالية للمدينة.

و في ختام الجلسة، أسدى والي باجة تعليماته بتكثيف الزيارات الميدانية وتعزيز آليات الرقابة على سير المشروع، مؤكّدًا التزام السلطة الجهوية بمرافقة هذا المشروع إلى حين إتمامه ضمن الآجال التعاقدية المحددة.

