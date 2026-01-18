باجة : معتمد مجاز الباب يتابع عملية توزيع مادة الأمونيتر على الفلاحين

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

على إثر تشكيات عدد من الفلاحين بخصوص تسجيل نقص في التزود بمادة الأمونيتر بمعتمدية مجاز الباب، أدّى صباح اليوم المعتمد السيد مراد الماكني زيارة ميدانية إلى مختلف مزودي هذه المادة بالمنطقة، وذلك مرفوقًا برئيس الاتحاد المحلي للفلاحين وممثلين عن منطقة الحرس الوطني بمجاز الباب.

و قد شملت الزيارة التدقيق في وصولات التزود وعمليات البيع، حيث تم التأكيد على ضرورة الالتزام الصارم بالتراتيب والقوانين المعمول بها في توزيع مادة الأمونيتر، مع إعطاء الأولوية لفلاحي معتمدية مجاز الباب.

كما دعا المعتمد إلى الرفع في نسق التزويد بهذه المادة الحيوية قصد الاستجابة لمختلف الطلبات، خاصة في ظل تزامن ذلك مع الموسم الفلاحي، بما يضمن حسن سير النشاط الفلاحي و تفادي أي اضطرابات قد تؤثر على الإنتاج.

