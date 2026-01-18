Français
باجة : معتمد مجاز الباب يتابع عملية توزيع مادة الأمونيتر على الفلاحين

على إثر تشكيات عدد من الفلاحين بخصوص تسجيل نقص في التزود بمادة الأمونيتر بمعتمدية مجاز الباب، أدّى صباح اليوم المعتمد السيد مراد الماكني زيارة ميدانية إلى مختلف مزودي هذه المادة بالمنطقة، وذلك مرفوقًا برئيس الاتحاد المحلي للفلاحين وممثلين عن منطقة الحرس الوطني بمجاز الباب.

و قد شملت الزيارة التدقيق في وصولات التزود وعمليات البيع، حيث تم التأكيد على ضرورة الالتزام الصارم بالتراتيب والقوانين المعمول بها في توزيع مادة الأمونيتر، مع إعطاء الأولوية لفلاحي معتمدية مجاز الباب.

كما دعا المعتمد إلى الرفع في نسق التزويد بهذه المادة الحيوية قصد الاستجابة لمختلف الطلبات، خاصة في ظل تزامن ذلك مع الموسم الفلاحي، بما يضمن حسن سير النشاط الفلاحي و تفادي أي اضطرابات قد تؤثر على الإنتاج.

