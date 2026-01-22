باجة : نقص الأمونيتر بمعتمدية عمدون ..السلطات المحلية ترفع نسق التزويد للفلاّحين

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تفاعلًا مع شكاوى عدد من الفلاّحين حول تسجيل نقص في مادّة الأمونيتر بمعتمدية عمدون من ولاية باجة، قام هشام بن فرج، معتمد عمدون، بزيارة عدد من المزوّدين بالجهة، مرفوقًا برئيس الاتّحاد المحلي للفلاّحين.

وخلال هذه الزيارة، تمّ التدقيق في وصولات التزوّد وعمليات البيع، حيث أكّد المعتمد على ضرورة الالتزام الصارم بالتراتيب والقوانين الجاري بها العمل، مع إعطاء الأولويّة لفلاّحي معتمدية عمدون. كما دعا إلى زيادة نسق التزويد بما يضمن الاستجابة لكافة الطلبات في أقصر الآجال.

وأكدت السلطات أن المتابعة ستستمر بالتنسيق مع مختلف الأطراف المعنيّة لضمان انتظام التزوّد وحسن توزيعه، حماية لمصالح الفلاّحين وضمانًا لسير النشاط الزراعي بالمعتمدية

