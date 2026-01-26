Français
باجة : نقطة لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك وسط إقبال هام للمواطنين [فيديو]

انطلقت منذ أيام بساحة بلدية باجة فعاليات أول خيمة لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك تحت شعار «أسبوع التمور»، وذلك بتنظيم وإشراف من وزارة الفلاحة وببادرة من المجمع المهني المشترك للتمور.

وفي تصريح لمراسل “تونس الرقمية” بالجهة أفاد ممثل المجمع المهني المشترك للتمور محمد بوعقة أنّ 24 منتجًا للتمور من ولايات الجنوب يشاركون في هذه التظاهرة، موضحًا أنّ الأسعار المعروضة تراوحت بين 3 و10 دنانير حسب النوعية، بما يوفّر للمستهلك خيارات متنوعة وبأسعار تفاضلية.

وأضاف المصدر ذاته أنّ تنظيم هذه الخيمة يندرج في إطار الاستعداد لشهر رمضان ودعم مجهودات ترويج التمور، مشيرًا إلى أنّه تم تركيز سبع خيام مماثلة في سبع ولايات وهي: صفاقس، بنزرت، القيروان، سوسة، نابل، باجة وتونس العاصمة.

وقد شهدت نقاط البيع، وفق ذات المصدر، إقبالًا هامًا من المواطنين، ما يعكس أهمية هذه المبادرات في تقريب المنتوج من المستهلك ودعم المنتجين المحليين.

