باجة: وصول طائرة هليكوبتر.. وتواصل عمليات البحث عن شاب مفقود بشاطئ كاب نيقرو (فيديو)

تواصلت صباح اليوم مجهودات فرق الحماية المدنية والحرس الوطني، بمشاركة أهالي معتمدية نفزة من ولاية باجة، للبحث عن شاب مفقود بشاطئ كاب نيقرو .

وقد انطلقت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم عمليات تمشيط مكثّفة شملت حافة الشاطئ والمناطق الصخرية المحاذية له، بمشاركة أعوان الحماية المدنية ووحدات الحرس الوطني، في ظل صعوبات ميدانية يفرضها طابع المنطقة.

وفي إطار دعم عمليات البحث، وصلت بعد ظهر اليوم طائرة هليكوبتر تابعة للحرس الوطني، حيث باشرت تنفيذ عملية تمشيط جوي واسعة شملت سواحل ولاية باجة والمناطق المجاورة، ، وذلك في محاولة لتوسيع دائرة البحث وتسريع الوصول إلى نتائج.

ويترقب أهالي الجهة تطورات هذه العملية، آملين في العثور على الشاب المفقود، فيما تتواصل المجهودات المشتركة لمختلف الأطراف المعنية دون انقطاع.

