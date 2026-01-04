باجة : وفاة شخصين في حادث مرور

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

جدّ صباح اليوم الأحد حادث مرور أليم على مستوى الطريق الوطنية رقم 6، وتحديدًا بمنطقة وادي الزرقة على الطريق الرابطة بين تونس وباجة، تمثّل في انزلاق سيارة خفيفة.

وأسفر الحادث عن وفاة رجل وامرأة على عين المكان، فيما أُصيبت امرأتان أخريان بإصابات متفاوتة الخطورة.

وقد تحوّلت فرق الحماية المدنية على الفور إلى مكان الحادث، حيث تولّت إسعاف المصابتين ونقلهما إلى المستشفى الجهوي بباجة لتلقي الإسعافات والعلاج اللازمين.

