باجة : يوم تحسيسي حول الاقتصاد في الماء وترسيخ ثقافة المحافظة على الموارد المائية

نظّمت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجة، بالشراكة مع إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، يوماً تحسيسياً توعوياً حول حسن التصرّف في الموارد المائية، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للاقتصاد في الماء.

وشهدت هذه التظاهرة مشاركة عدد من المتدخلين الذين قدّموا جملة من العروض التوعوية والأنشطة التنشيطية الهادفة، بهدف التعريف بأهمية المحافظة على المياه وضرورة ترشيد استهلاكها في ظل التحديات المرتبطة بندرة الموارد المائية.

وتهدف هذه المبادرة إلى ترسيخ ثقافة المحافظة على المياه لدى الناشئة، وتعزيز الوعي بأهمية الاستعمال الرشيد لهذه الثروة الحيوية، بما يساهم في ضمان استدامتها للأجيال القادم.

