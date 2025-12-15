Français
باجة : يوم صحي مفتوح للتقصّي والكشف المبكر

في إطار دعم خدمات الوقاية وتعزيز ثقافة الكشف المبكر، نظّم مجمع الصحة الأساسية بباجة، وتحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة بباجة، يومًا صحيًا مفتوحًا للتقصّي والكشف المبكر بمركز الصحة الأساسية بالزوابي.

وشمل هذا اليوم الصحي جملة من الفحوصات والخدمات الوقائية تمثّلت في قياس ضغط الدم، وقياس نسبة السكري في الدم، إلى جانب تقصّي سرطان القولون، والتقصّي عن الأمراض المنقولة جنسيًا، في خطوة تهدف إلى الحدّ من المضاعفات الصحية وتشجيع المواطنين على المتابعة الطبية المنتظمة.

وقد انتفع بهذه الخدمات 81 وافدًا، عبّروا عن استحسانهم لحسن التنظيم وجودة الاستقبال، مؤكدين أهمية مثل هذه المبادرات الصحية القريبة من المواطن، ومطالبين بتكثيفها لما لها من أثر مباشر في تحسين الصحة وجودة الحياة.

كما تخلّل اليوم الصحي عدد من المداخلات التثقيفية الهادفة، حيث قدّمت الدكتورة منى البلاقي مداخلة حول التغذية السليمة لمرضى السكري وضغط الدم، أبرزت خلالها دور السلوك الغذائي الصحي في التحكم في المؤشرات الصحية والوقاية من المضاعفات.

وقدّمت من جهتها بشيرة العياري، فني سامٍ، مداخلة توعوية حول التغذية السليمة لدى الحوامل، مؤكدة على أهمية التوازن الغذائي خلال فترة الحمل.

