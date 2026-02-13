باجة : 05 حافلات جديدة تعزز أسطول الشركة الجهوية للنقل [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تعزّز أسطول الشركة الجهوية للنقل بباجة، مساء اليوم الجمعة 13 فيفري 2026، بوصول خمسة حافلات جديدة مخصّصة للنقل الحضري، في خطوة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المسداة للمواطنين وتدعيم جاهزية الأسطول بالجهة.

و قد تسلّمت الشركة هذه الحافلات الجديدة بقيمة مالية جملية تناهز 2,6 مليون دينار، وذلك في إطار صفقة مبرمة مع مزوّد محلي، على أن يتم خلال الفترة القادمة تسلّم خمسة حافلات إضافية ضمن نفس الاتفاقية وفق ما ذكره مراسل تونس الرقمية بباجة

و تندرج هذه الاقتناءات في سياق سياسة الدولة الرامية إلى تطوير خدمات النقل العمومي وتعصير الأسطول، بما يضمن تحسين ظروف التنقل للمواطنين والتقليص من الاكتظاظ، فضلاً عن دعم مجهودات وزارة النقل في تسريع توفير خدمات نقل منتظمة وآمنة تستجيب لتطلعات مختلف فئات المجتمع.

و من المنتظر أن تساهم هذه التعزيزات الجديدة في الارتقاء بجودة النقل الحضري بولاية باجة وتحسين نسق السفرات اليومية داخل المدينة وضواحيها.

