باجة: 10 إصابات في حادث مرور بطريق نفزة

شهد الطريق الرابط بين باجة ونفزة صباح اليوم الجمعة 12 ديسمبر 2025 حادث اصطدام بين سيارة نقل ريفي وسيارة خاصة، أسفر عن إصابة عشرة أشخاص.

وتشير المعطيات الأولية إلى أن أربع إصابات كانت في شكل خدوش وجروح ورضوض بسيطة، فيما سجّل حضور ست حالات فزع طلب أصحابها التوجه إلى المستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية.

وقد تولت وحدات الحماية المدنية نقل جميع المصابين إلى المستشفى الجهوي بباجة، حيث خضعوا للفحوصات الطبية والإسعافات اللازمة، وفق ما أكده مراسل “تونس الرقمية” بالجهة.

