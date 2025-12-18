Français
Anglais
العربية
أخر الأخبار

باجة: 227 حاجًا وحاجة ينطلقون في إجراءات الاستعداد لأداء مناسك الحج [فيديو ]

انطلقت صباح اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 بولاية باجة إجراءات الاستعداد لأداء مناسك الحج، وذلك بافتتاح الشباك الموحد للحج بالمركب الشبابي بباجة، حيث شرع الحجيج في إتمام اللمسات الأخيرة المتعلقة بالسفر إلى البقاع المقدسة.

ويتمّ من خلال الشباك الموحد استكمال مختلف الإجراءات الإدارية والمالية، خاصة دفع المبالغ المستوجبة، وذلك في إطار تنسيق مشترك بين البريد التونسي وشركة الخدمات الوطنية للإقامات والخطوط التونسية.

وفي تصريح لمراسل تونس الرقمية بباجة ، أكد المدير الجهوي للشؤون الدينية بباجة الصحبي الوسلاتي أن عدد حجيج ولاية باجة خلال الموسم الحالي بلغ 227 حاجًا وحاجة، مشيرًا إلى أن أولى رحلات السفر إلى البقاع المقدسة ستكون يوم 8 ماي 2026، على أن يكون موعد العودة يوم 1 جوان من السنة نفسها.

من جهة أخرى، تواصل الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بباجة تنظيم لقاءات تأطيرية لفائدة الحجيج، من خلال دروس توعوية ودينية تهدف إلى تعريفهم بكيفية أداء مناسك الحج على الوجه الأكمل.

يُذكر أن الشباك الموحد للحج بولاية باجة يتواصل نشاطه اليوم الخميس ويتواصل كذلك يوم غد الجمعة، لاستكمال بقية الإجراءات لفائدة الحجيج.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

389
الأخبار

الأولمبي الباجي يعلن عن أوّل الإنتدابات

360
أخر الأخبار

ماهي الرسائل الموجهة للداخل والخارج من وراء مسيرة اليوم حسب وزير التربية السابق
351
أخر الأخبار

خلال جلسة عامة : النائب عبد القادر بن زينب “سُلطت مظلمة في حق رئيس الدولة تحت قبة البرلمان” (فيديو)
339
الأخبار

فرنسا : بيع 100 ألف كتاب في أقل من أسبوع… و ساركوزي سيحتاج هذه الأموال لمواجهة سيل من المحاكمات
316
الأخبار

نهاية مأساوية للفنانة نيفين مندور بعد اندلاع حريق بمنزلها
301
أخر الأخبار

فجر يوم الإحتفال بعيد الثورة: الرئيس سعيّد في شارع الحبيب بورقيبة (فيديو)
299
الأخبار

الجامعة التونسية للنزل في حداد إثر وفاة زكريّا الزقلي
283
الأخبار

تشغيل خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم : هؤلاء المعنيون بالإنتداب..ووفق هذه الشروط
278
الأخبار

فرنسا : الجنسية الفرنسية و المواطنة بلا وزن… هكذا دُمّرت حياة جزائرية في الـ58 من عمرها
266
أخر الأخبار

الستاغ تكشف عن تسهيلات غير مسبوقة في الخلاص

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى