باجة: 227 حاجًا وحاجة ينطلقون في إجراءات الاستعداد لأداء مناسك الحج [فيديو ]

انطلقت صباح اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 بولاية باجة إجراءات الاستعداد لأداء مناسك الحج، وذلك بافتتاح الشباك الموحد للحج بالمركب الشبابي بباجة، حيث شرع الحجيج في إتمام اللمسات الأخيرة المتعلقة بالسفر إلى البقاع المقدسة.

ويتمّ من خلال الشباك الموحد استكمال مختلف الإجراءات الإدارية والمالية، خاصة دفع المبالغ المستوجبة، وذلك في إطار تنسيق مشترك بين البريد التونسي وشركة الخدمات الوطنية للإقامات والخطوط التونسية.

وفي تصريح لمراسل تونس الرقمية بباجة ، أكد المدير الجهوي للشؤون الدينية بباجة الصحبي الوسلاتي أن عدد حجيج ولاية باجة خلال الموسم الحالي بلغ 227 حاجًا وحاجة، مشيرًا إلى أن أولى رحلات السفر إلى البقاع المقدسة ستكون يوم 8 ماي 2026، على أن يكون موعد العودة يوم 1 جوان من السنة نفسها.

من جهة أخرى، تواصل الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بباجة تنظيم لقاءات تأطيرية لفائدة الحجيج، من خلال دروس توعوية ودينية تهدف إلى تعريفهم بكيفية أداء مناسك الحج على الوجه الأكمل.

يُذكر أن الشباك الموحد للحج بولاية باجة يتواصل نشاطه اليوم الخميس ويتواصل كذلك يوم غد الجمعة، لاستكمال بقية الإجراءات لفائدة الحجيج.

