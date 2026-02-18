Français
Anglais
العربية
الأخبار

باجة : 3 طلقات مدفع تُعلن دخول شهر رمضان المعظم [فيديو]

على وقع ثلاث طلقات مدوية من مدفع رمضان، أعلنت مدينة باجة دخول شهر رمضان المعظم، في مشهد احتفالي يعكس تمسّك الأهالي بعادة عريقة توارثتها الأجيال.

و دأبت بلدية باجة، على غرار عدد من جهات الجمهورية، على إحياء هذه الشعيرة الرمزية مع حلول الشهر الفضيل، حيث يتم إطلاق ثلاث طلقات من المدفع وسط أجواء يملؤها الفرح والابتهاج، احتفاءً بقدوم شهر الصيام وفق ما نقله مراسل تونس الرقمية بباجة

و تُعدّ عادة “مدفع رمضان” من التقاليد القديمة الراسخة في الذاكرة الجماعية للتونسيين، إذ ارتبط صوته عبر السنين ببداية شهر الرحمة والمغفرة، وأصبح علامة مميزة تُضفي على المناسبة روحًا خاصة وتمزج بين عبق الماضي وبهجة الحاضر.

و يبقى مدفع رمضان تقليدًا رمزيًا يُجسد عمق الانتماء للتراث ويُعزز الأجواء الاحتفالية التي تعمّ المدينة مع حلول هذا الشهر العظيم.

