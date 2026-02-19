Français
باجة: 60 دينارا هو سعر كيلو العلوش في أول أيام شهر رمضان [فيديو]

باجة: 60 دينارا هو سعر كيلو العلوش في أول أيام شهر رمضان [فيديو]

شهد نهج خير الدين باشا المعروف بسوق باب الزنايز بمدينة باجة اليوم الخميس 19 فيفري 2026، حركة نشطة وغير عادية في أول أيام شهر رمضان المعظم، حسب ما رصده مراسل تونس الرقمية.

وتوافد المواطنون على السوق لاقتناء المواد الغذائية وجميع الحاجيات الرمضانية، إلا أن الأسعار شهدت ارتفاعًا حادًا في بعض السلع، حيث بلغ سعر كيلو لحم الخرفان (العلوش) 60 دينارًا، ما أثار استياء عدد من المواطنين الذين عبروا عن قلقهم من تأثير هذه الأسعار على قدرتهم الشرائية خلال الشهر الفضيل.

