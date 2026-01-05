Français
باردو : دورة تكوينية في الإسعافات الأولية

تنظم الهيئة المحلية للهلال الاحمر التونسي بباردو، دورة تكوينية في الاسعافات الاولية يومي 10 و11 جانفي الجاري.

ويأتي تنظيم هذه الدورة الموجهة للعموم والمتطوعين في إطار نشر ثقافة الوقاية وتعزيز قدرات التدخل السريع عند الطوارىء.

وتهدف هذه الدورة الى تمكين المشاركين من المعارف والمهارات الاساسية للتعامل الصحيح مع الحالات الاستعجالية على غرار انقاذ المصابين في الحوادث وايقاف النزيف والتعامل مع حالات الاغماء والاختناق والانعاش القلبي الرئوي والاسعافات الاولية للحروق والكسور.

ويؤمن هذه الدورة التكوينية مكونون مختصون، حيث ستجمع بين الجانب النظري والتطبيقي مع تسليم شهادة مشاركة في ختام هذه الدورة.

(وات)

