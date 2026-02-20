Français
باريس سان جيرمان يُسدّد دٌفعة من مستحقات مبابي

اتخذ نادي باريس سان جيرمان خطوة جديدة في أزمة مستحقات نجمه السابق كيليان مبابي، بعد أشهر قليلة من صدور حكم قضائي لصالح اللاعب الفرنسي حول رواتبه وإجازاته المتراكمة.

و أوضحت محكمة العمل في باريس أن مبابي يحق له الحصول على 60.9 مليون يورو، تشمل 55 مليون يورو رواتب ومكافآت غير مدفوعة عن عامه الأخير مع النادي، بالإضافة إلى 5.9 مليون يورو مستحقات الإجازات.

و أفادت صحيفة آس الإسبانية إن النادي دفع حتى الآن 4 ملايين يورو من أصل 5.9 مليون يورو المستحقة، فيما تبقى مليون يورو قيد التفاوض بين الطرفين.

و يبدو أن باريس سان جيرمان يسعى لإقناع مبابي بالتنازل عن المبلغ المتبقي لتسوية النزاع وديًا.

و أشارت صحيفة ليكيب إلى أن عملية الدفع جاءت بعد زيارة محضري التنفيذ، وأن المبلغ المحول يمثل الجزء الأكبر من المستحقات المتنازع عليها، ما يعكس اقتراب اللاعب من استلام كامل مستحقاته المالية بعد انتقاله إلى ريال مدريد.

