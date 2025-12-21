باكستان: الحكم بالسجن 17 عامًا على رئيس الوزراء السابق عمران خان بتهم فساد

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

قضت محكمة باكستانية بسجن رئيس الوزراء السابق عمران خان وزوجته بشرى بيبي لمدة 17 عامًا، منها 10 أعوام بتهمة خيانة الأمانة وسبعة أعوام بتهم تتعلق بالفساد، وذلك على خلفية قضايا مرتبطة بهدايا تلقاها الزعيم السابق خلال فترة توليه مهامه.

وبحسب القانون الباكستاني، يُلزم المسؤولون الحكوميون بالتصريح بجميع الهدايا التي يتلقونها، مع السماح لهم بالاحتفاظ بتلك التي تقل قيمتها عن سقف معيّن، أو بشرائها بسعر مخفّض. ورغم ذلك، ينفي رئيس الحكومة السابق، الموقوف منذ سنة 2023، ارتكاب أي مخالفة، مؤكّدًا أن الملاحقات القضائية بحقه ذات دوافع سياسية.

غير أن الملف الذي أُدين على أساسه يتعلّق بمجموعة من المجوهرات الفاخرة من العلامة الإيطالية «بولغاري».

وكانت هذه الهدية قد قُدّمت من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى عمران خان وزوجته في ماي 2021، حيث يُشتبه في أن رئيس الحكومة الباكستاني السابق قام بالتقليل من قيمتها الحقيقية.

ويُشار إلى أن هذه المحاكمة الأخيرة منفصلة عن قضية سابقة تتعلق بساعات فاخرة أخرى كان قد أهداها أيضًا ولي العهد السعودي، والتي أُدين فيها عمران خان بالسجن 14 عامًا، فيما حُكم على زوجته بالسجن سبعة أعوام.

