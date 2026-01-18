Français
باكستان : مصرع و إصابة 46 شخصا إثر انقلاب حافلة ركاب بإقليم بلوشستان

أعلنت السلطات الباكستانية مصرع عشرة أشخاص و إصابة 36 آخرين إثر انقلاب حافلة ركاب مسرعة جنوب غربي إقليم بلوشستان.

و ذكرت قناة “جيو نيوز” الباكستانية اليوم الأحد، أن الحافلة كانت متجهة من مدينة كراتشي إلى بلدة جيواني بإقليم بلوشستان حينما وقع الحادث، فيما فتحت الشرطة تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث و تحديد الأسباب التي أدت إلى وقوعه.

و تعد حوادث الطرق شائعة في باكستان و غالبا ما ترجع الحوادث إلى القيادة المتهورة و سوء حالة الطرق و التهاون في تطبيق قوانين المرور.

