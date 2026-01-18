Français
باكستان : مصرع 3 أشخاص جراء اندلاع حريق بمركز تجاري

لقي 3 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب آخرون بجروح إثر اندلاع حريق في مركز تجاري بمدينة كراتشي جنوب باكستان.

و ذكرت شبكة “جيونيوز” الإخبارية الباكستانية اليوم أن السلطات نشرت عدة سيارات إطفاء للسيطرة على النيران، كما أفاد مسئولون في فرق الإطفاء أن عدداً من الأشخاص حوصروا داخل المركز التجاري.

و أوضحت أن السلطات الباكستانية نشرت ما لا يقل عن 18 سيارة إطفاء وثلاث خراطيم مياه للسيطرة على الحريق، و انضم لاحقًا رجال إطفاء من البحرية الباكستانية، مزودين بخراطيم المياه الخاصة بهم، إلى عمليات الإطفاء، حيث تُبذل الجهود حاليًا لإخماد الحريق المتبقي داخل المبنى بشكل كامل.

