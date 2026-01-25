باكستان و الولايات المتحدة تتفقان على تعزيز التعاون في مختلف المجالات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

اتفقت باكستان و الولايات المتحدة الأمريكية، على تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

و ذكر راديو “باكستان” في نسخته الإنقليزية، أن هذا جاء خلال اجتماع عقده وزير الداخلية الباكستاني محسن نقفي مع القائمة بأعمال السفير الأمريكي ناتالي بيكر في العاصمة “إسلام آباد”، حيث ناقشا سبل تعزيز التعاون بين البلدين و خاصة في الحد من الهجرة غير الشرعية و تحسين فعالية نظام التخليص المسبق للهجرة.

كما اتفق الجانبان على تعزيز التعاون على جميع المستويات في مجال التدريب على إنفاذ القانون و خاصة بالنسبة للشرطة.

