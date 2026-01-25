Français
Anglais
العربية
الأخبار

باكستان و الولايات المتحدة تتفقان على تعزيز التعاون في مختلف المجالات

باكستان و الولايات المتحدة تتفقان على تعزيز التعاون في مختلف المجالات

اتفقت باكستان و الولايات المتحدة الأمريكية، على تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

و ذكر راديو “باكستان” في نسخته الإنقليزية، أن هذا جاء خلال اجتماع عقده وزير الداخلية الباكستاني محسن نقفي مع القائمة بأعمال السفير الأمريكي ناتالي بيكر في العاصمة “إسلام آباد”، حيث ناقشا سبل تعزيز التعاون بين البلدين و خاصة في الحد من الهجرة غير الشرعية و تحسين فعالية نظام التخليص المسبق للهجرة.

كما اتفق الجانبان على تعزيز التعاون على جميع المستويات في مجال التدريب على إنفاذ القانون و خاصة بالنسبة للشرطة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

379
أخر الأخبار

صفاقس تستبق رمضان: مدير التجارة يكشف إجراءات تأمين السوق وضبط الأسعار (فيديو)

306
الأخبار

إنذار جوي: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وأمطار رعدية بداية من السبت
287
الأخبار

وكالة حماية و تهيئة الشريط الساحلي تطلق برنامجا استثنائيا لتنظيف شواطىء بنزرت و سوسة و نابل و تونس
285
الأخبار

بنزرت : تدشين ثلاثة مراكب صيد عصرية بميناء جرزونة
283
اقتصاد وأعمال

سفيرة الهند بتونس : الهند تريد الإستثمار في قطاعات تكنولوجيا المعلومات و الإتّصال و الصناعات الصيدلانية
278
الأخبار

وزارة الصحة : فيروس الورم الحليمي البشري يسبب سرطانات البلعوم الفموي و اللوزتين و تجويف الفمّ إضافة إلى السرطانات التناسلية
276
اقتصاد وأعمال

ميلوني تحذّر قادة أوروبا سرًا بأن الصدام مع ترامب فكرة سيئة للغاية
275
اقتصاد وأعمال

تونس: الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة تقترب من 27 مليار دينار
275
أخر الأخبار

علي الزّرمديني: الارهاب اليوم يسعى للظهور حتى يعيد الإعتبار لنفسه و لكن القوات الأمنية حقّقت نجاحا مبهرا [فيديو]
274
الأخبار

أحكام قضائية بالسجن و الخطية في حق برهان بسيس و دليلة مصدّق

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى