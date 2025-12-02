بالأرقام…تونس الثانية عالمياً في ترتيب أهمّ الدول المصدّرة لزيت الزيتون

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

بين أكتوبر 2024 وأوت 2025، تصدّرت إسبانيا وتونس وإيطاليا قائمة أهمّ الدول المصدّرة لزيت الزيتون.

احتلت تونس المرتبة الثانية بعد إسبانيا وقبل إيطاليا (المرتبة الثالثة)، حيث استحوذت على 27,9% من الصادرات العالمية لزيت الزيتون خلال موسم 2024-2025، بكمية بلغت 226.472 طناً، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 23,3% مقارنة بموسم 2023-2024.

ووفقاً للمجلس الدولي للزيتون، ارتفعت واردات الأسواق الرئيسية بين أكتوبر 2024 وأوت 2025 بنسبة 11% مقارنة بالفترة نفسها من 2023-2024. وقد لوحظ انتعاش في حجم الواردات لدى أستراليا وكندا والصين والولايات المتحدة، في حين سُجّلت أكبر الانخفاضات في فرنسا وفنلندا وبلغاريا.

على مستوى الاستهلاك، تراجع مؤشر أسعار الاستهلاك لزيت الزيتون داخل الاتحاد الأوروبي (27 دولة) بنسبة 28,1% خلال سبتمبر مقارنة بالشهر نفسه من السنة السابقة، في انخفاض أكبر من المسجل خلال أوت (-2,0%). ويواصل المؤشر منحاه التنازلي منذ أفريل 2024.

وتُظهر تطوّرات الأسعار الشهرية لزيت الزيتون البكر الممتاز عند الإنتاج أنّ القيمة الأحادية للصادرات خارج الاتحاد الأوروبي بلغت في سبتمبر 2025 نحو 526 أورو لكل 100 كلغ (-40,3% مقارنة بالفترة نفسها من الموسم السابق؛ -1,2% مقارنة بالشهر السابق). أمّا بالنسبة لزيت الزيتون البكر الممتاز، فقد بلغت القيمة 580 أورو لكل 100 كلغ.

وخلال الأسبوع الأول من نوفمبر، تراجع سعر زيت الزيتون البكر الممتاز عند الإنتاج في مدينة باري (إيطاليا)، في حين سجل ارتفاعاً بنسبة 5,4% في مدينة خايين (إسبانيا) مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.

وفي سبتمبر، بلغت القيمة الأحادية للصادرات خارج الاتحاد الأوروبي من زيت الزيتون 526 أورو لكل 100 كلغ، أي بانخفاض قدره 40,3% مقارنة بالشهر نفسه من الموسم السابق، بينما ارتفع الحجم المصدَّر بنسبة 27,9% متجاوزاً 66 ألف طن.

ويُذكر أن مؤشر القيمة الأحادية غيّر اتجاهه منذ مارس 2024، ليسجّل انخفاضاً بنسبة 72,8% في سبتمبر 2025 مقارنة بالفترة نفسها من الموسم السابق (-0,6% مقارنة بالشهر السابق).

