الأخبار

بالأرقام: 99 عملية حجز و27 محضرا عدليا في حملات الشرطة البلدية

بالأرقام: 99 عملية حجز و27 محضرا عدليا في حملات الشرطة البلدية

نفذت وحدات الشرطة البلدية، يوم 28 ديسمبر 2025، حملات ميدانية واسعة شملت عددا من الجهات، وأسفرت عن نتائج هامة في مجالي الأمن العام والرقابة الصحية.

ففي إطار حفظ النظام العام، تم تنفيذ 99 عملية حجز، وتحرير 27 محضرا عدليا، إلى جانب الإزالة الفورية لـ240 نقطة انتصاب عشوائية. كما تم حجز 35 آلة وزن غير مطابقة للمواصفات، وتقديم 18 شخصا مفتشا عنهم لفائدة الوحدات الأمنية والهياكل القضائية المختصة.

أما في المجال الصحي والاقتصادي، فقد أسفرت الحملات عن تحرير 229 محضرا اقتصاديا، إضافة إلى تسجيل 170 مخالفة صحية، في سياق مجهودات تهدف إلى التصدي للتجاوزات وضمان سلامة المستهلك.

وتندرج هذه العمليات ضمن استراتيجية رقابية متواصلة ترمي إلى فرض احترام القانون، وتعزيز الأمن العام، والارتقاء بمستوى السلامة الصحية، خاصة خلال الفترات التي تشهد كثافة في النشاط التجاري.

