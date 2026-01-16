بالأسماء: التركيبة الجديدة لمكتب مجلس نواب الشعب

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تمّ خلال الاجتماع الاوّل لمكتب مجلس نواب الشعب المنعقد أمس الخميس 15 جانفي 2026 بإشراف العميد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب اختيار المسؤوليات في مكتب المجلس، لتكون التركيبة الجديدة على النحو التالي :

الرئيس : إبراهيم بودربالة

نائب الرئيس : سوسن مبروك

نائب الرئيس : أنور المرزوقي

نائب مساعد للرئيس مكلّف بشؤون التشريع: نبيل حامدي

نائب مساعد للرئيس مكلّف بمتابعة العمل الرقابي: ماهر بوبكر الحضري

نائب مساعد للرئيس مكلّف بالعلاقات مع الوظيفة القضائية والهيئات الدستورية والوطنية : عادل بوسالمي

نائب مساعد للرئيس مكلّف بالعلاقة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم : عماد أولاد جبريل

نائب مساعد للرئيس مكلّف بالعلاقات الخارجية وبالتونسيين بالخارج والهجرة : فخري عبد الخالق

نائب مساعد للرئيس مكلّف بالعلاقات مع المواطن والمجتمع المدني: وليد الحاجي

نائب مساعد للرئيس مكلّف بالإعلام والاتصال : مختار عيفاوي

نائب مساعد للرئيس مكلّف بالتصرّف العام : جلال خدمي

نائب مساعد للرئيس مكلّف بالإصلاحات الكبرى: أحمد سعيداني

نائب مساعد للرئيس مكلّف بشؤون النواب : سنياء بن المبروك

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



